Truffa con la tecnica del finto avvocato: attenzione

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:00

Il comune, in fase di verifica finale degli interventi, ha contestato alla società agricola Terra Uomini e Ambiente i lavori, in quanto presentano delle difformità rispetto al progetto oggetto dell'appalto

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:34

L'allarme è scattato poco dopo le 15 in un'abitazione di via del Brennero in zona San Pietro a Vico, posta in una corte poco dopo la rotonda con Via Dianda in direzione Ponte a Moriano

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:38

Un nuovo servizio integrato di riabilitazione cardiologica, respiratoria, neuro-motoria e dell'età evolutiva al Centro di Sanità Solidale degli "Amici del Cuore" di Lucca

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:27

Prosegue l’impegno di CTT Nord nel rinnovo della sua flotta. Questa mattina in Piazzale Verdi, infatti, è stato presentato l’ultimo lotto di 30 mezzi che porteranno a 220 il numero di bus introdotti dal 2015 ad oggi

giovedì, 6 febbraio 2020, 11:42

Onorare degnamente il Giorno del Ricordo (10 febbraio) istituito dal parlamento italiano con un'apposita legge il 30 marzo del 2004 per ricordare la tragedia delle vittime delle Foibe e l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati in fuga dal regime di Tito nel secondo dopoguerra

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:40

Approvata ieri una delibera di indirizzo per limitare il tipo di merci che potranno essere vendute nella fiera già a partire dalla prossima edizione