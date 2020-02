Ospedale di Lucca: tanti cittadini alla messa per la giornata mondiale del malato

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 10 febbraio 2020, 10:47

Quella che è considerata la migliore scuola elementare di Lucca, la Giovanni Pascoli di piazza S. Maria Bianca, conserva ancora una reliquia del passato: i cessi alla turca per i maschietti che, così, imparano a fare... centro

lunedì, 10 febbraio 2020, 10:44

"A cosa servono le luci accese nelle ore notturne e nei giorni festivi all'interno della scuola primaria Alighieri di Piazzale Verdi? Quale sarebbe il motivo di queste accensioni se dentro la scuola non c'è nessuno? Sono lasciate accese per qualche ragione o per semplice dimenticanza?"

domenica, 9 febbraio 2020, 15:30

Questa mattina, al centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Lucca, è accaduto qualcosa di speciale, qualcosa che davvero non si vede tutti i giorni

domenica, 9 febbraio 2020, 14:03

Cina chiama Italia. O meglio, Mianyang e Fuzhou chiamano Lucca per chiedere supporto e aiuti concreti nel fornire materiale sanitario per arginare l'emergenza del Coronavirus

sabato, 8 febbraio 2020, 16:57

La notizia è stata appresa ieri dai rappresentanti degli “Amici del Porto” durante l’incontro con il funzionario dell’Erp, responsabile del progetto edilizio appena appaltato

sabato, 8 febbraio 2020, 15:04

Gli incontri di formazione previsti si terranno presso l’Istituto Comprensivo di Altopascio (Lucca)