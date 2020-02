Cronaca



Pulizia a tappeto sul territorio comunale: rimossi rifiuti abbandonati

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:54

Prosegue l'impegno di Sistema Ambiente, condotto in sinergia con l'amministrazione comunale, per rimuovere i rifiuti abbandonati sul territorio. Solo negli ultimi giorni gli operatori dell'azienda che si occupa di igiene e pulizia urbana hanno portato via sacchi, materiali ingombranti, pezzi di arredamento, inerti e scarti di edilizia lasciati da cittadini incivili ai margini della strada, nei parcheggi, nel parco fluviale o nei pressi dei cassonetti gialli per la raccolta dei vestiti usati. Interventi che hanno riguardato sia il centro storico, con una vasca abbandonata in via Buiamonti, proprio di fronte alle Mura, sia i quartieri, fino al parco fluviale, con svariate operazioni di cura, pulizia e ripristino del decoro.

"L'inciviltà di alcune persone si combatte con la presenza continuativa di Sistema Ambiente sul territorio - commenta la dirigente Caterina Susini -. Preziose e fondamentali per svolgere al meglio il nostro lavoro sono le segnalazioni dei cittadini: grazie a loro possiamo intervenire con tempestività. I nostri operatori sono quotidianamente impegnati a salvaguardare l'ambiente e il decoro del territorio comunale, cercando sempre di rispondere con puntualità alle segnalazioni che ci arrivano. Talvolta interveniamo e rimuoviamo i rifiuti nel giro di poco, altre volte passa più tempo, perché in base alla tipologia di rifiuto abbandonato o alle informazioni recuperabili, è possibile risalire all'autore dell'abbandono: un'attività che richiede il coinvolgimento diretto della Polizia Municipale. In ogni caso, però, le segnalazioni vengono tutte, sempre, prese in carico: l'obiettivo è comune, tenere curato e pulito il nostro territorio".

Sistema Ambiente ritira gratuitamente a domicilio i rifiuti ingombranti. Per attivare il servizio è sufficiente chiamare il numero: 800275445. Oppure è possibile portare i rifiuti in uno dei centri di raccolta presenti sul territorio (www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/le-stazioni-ecologiche/). Per segnalare un rifiuto abbandonato, invece, occorre collegarsi al portale Ambiente Sistemato, indicare la via o la zona in cui si trova il rifiuto, e premere "invio": https://ambientesistemato.sistemaambientelucca.it.