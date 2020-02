Cronaca



Sassi contro il treno, denunciati quattro giovani lucchesi

sabato, 1 febbraio 2020, 11:35

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso, quattro giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, studenti, incensurati e residenti a Lucca.

I militari operanti, a seguito di un'attività info–investigativa, hanno individuato i ragazzi quali autori – in concorso tra loro – dei fatti accaduti la mattina presto del 3 agosto 2019, presso la stazione ferroviaria di Coreglia Antelminelli, nella frazione Ghivizzano, dove il capotreno del convoglio ferroviario, partito da Aulla e diretto a Pisa – in quel frangente fermo al binario per la sosta – aveva richiesto l’intervento dei carabinieri poiché alcuni individui presenti sulla banchina avevano lanciato dei sassi contro il treno, e, uno di questi, aveva colpito un finestrino di uno dei due vagoni infrangendolo.

Inoltre le indagini hanno permesso di appurare che uno di essi si era reso responsabile anche del danneggiamento della porta d’ingresso dei locali della ex stazione ferroviaria di Coreglia Antelminelli.