Scontro fra un'auto e un'ambulanza

martedì, 11 febbraio 2020, 08:18

di gabriele muratori

Un'ambulanza della Croce Verde di Lucca che stava transitando in sirena in via Civitali a San Marco, ieri sera verso le 21, è stata colpita da un'automobile che stava entrando in strada dall'incrocio con Borgo Giannotti. Un impatto violento ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Contattata subito la centrale operativa 118, sono accorse sul posto l'ambulanza della Misericordia di Lucca e l'automedica del Campo di Marte per soccorrere sia i volontari feriti sia il conducente dell'auto, una Bmw che ha riportato ingenti danni. Tre persone sono poi state trasferite in ospedale per le opportune medicazioni e per gli accertamenti del caso. Intervenuta poi la polizia municipale per gli opportuni rilievi e per regolare il traffico.