Scontro in circonvallazione tra auto e ape: grave 69enne

sabato, 1 febbraio 2020, 11:35

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato in concorso, quattro giovani, tutti tra i 18 e i 19 anni, studenti, incensurati e residenti a Lucca

venerdì, 31 gennaio 2020, 20:26

Una task force regionale, pagine dedicate al coronavirus sul sito della Regione. E l'immediata attivazione di un'indagine epidemiologica, perché i due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma hanno soggiornato due giorni a Firenze. Queste le novità da parte della Regione per quanto riguarda il coronavirus

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:57

Stefano Germano Danti, classe 1960, in forza per molti anni presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca di Via Barbantini, se va in pensione

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:31

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per individuare i nuovi rappresentanti del comune di Lucca negli organi di governo di enti, aziende e istituzioni partecipate dall'ente

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:31

Si estende ancora la rete di videosorveglianza sul territorio del comune di Lucca. L'amministrazione ha vinto un bando della Regione Toscana per la realizzazione di 9 nuovi impianti che andranno a sorvegliate altrettanto punti della città e delle frazioni

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:50

È di oltre 8.000 euro di ricavi il bilancio finale della prima edizione di Sinergest For Christmas, l'evento benefico andato in scena lo scorso 15 dicembre al Teatro del Giglio di Lucca. La cifra sarà devoluta a tre associazioni di volontariato: Anffas Lucca, Il Sorriso di Stefano e Nes Torino