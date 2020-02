Cronaca



Sicurezza sui luoghi di lavoro: comuni insieme per una cultura della consapevolezza

martedì, 4 febbraio 2020, 10:42

Nuovo incontro venerdì a Palazzo Orsetti per l'istituzione di una commissione intercomunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'appuntamento è stato promosso dall'amministrazione comunale con l'intento di allargare a tutti gli altri comuni della provincia l'esperienza maturata a Lucca e ha visto la partecipazione delle amministrazioni comunali di Altopascio, Barga, Bagni di Lucca, Pescaglia, Montecarlo, Capannori e Coreglia Antelminelli. Hanno inoltre dato la propria disponibilità alla istituenda commissione anche i Comuni di Porcari, Camaiore e San Romano.

“Abbiamo avviato insieme un confronto importante – spiega il consigliere con delega al lavoro Roberto Guidotti – sul ruolo che come amministrazioni comunali possiamo e dobbiamo avere per incidere, in termini di conoscenza e sensibilizzazione, sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'intento comune, partendo dalle esperienze di ciascun Comune, è quello di superare il ruolo passivo per cui si interviene solo in casi specifici, diventando invece un punto di riferimento per avviare un confronto responsabile tra tutte le realtà interessate con lo scopo di migliorare la sicurezza nei comparti produttivi della provincia di Lucca”.

Le amministrazioni comunali torneranno a riunirsi fra due settimane, quando sarà costituita ufficialmente la commissione intercomunale e saranno definite le sue modalità operative: fra i primi atti ci sarà la programmazione di una serie di incontri conoscitivi con tutti i soggetti pubblici che hanno competenze specifiche sui temi del lavoro e sicurezza, a partire dall'Inail e dall'Azienda USL Toscana nord ovest.