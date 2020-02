Cronaca



Soggiornava in alberghi e affittacamere senza pagare: denunciato ed espulso da Lucca

sabato, 15 febbraio 2020, 10:51

Nella giornata di ieri, la polizia ha denunciato in stato di libertà un uomo, M. C, abitante in provincia di La Spezia, per truffa, false attestazioni sulla propria identità, sostituzione di persona e inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca.



La denuncia è scaturita al termine di un’indagine nata dopo varie denunce presentate negli uffici della questura nei giorni passati ad opera di titolari di alloggi turistici truffati dall’uomo, il quale, usava la fotografia di un documento di identità del fratello con apposta la sua fotografia, e dopo aver soggiornato per periodi medio lunghi presso le strutture, lasciava l’appartamento locato senza pagare il dovuto, rimarcando alle ignare vittime il fatto di aver bonificato il tutto; dopodiché alloggiava in altra abitazione già prenotata per poi sparire come nelle precedenti occasioni.



Dopo accurati accertamenti sulla carta d’identità utilizzata, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’autore che risultava essere gravato da numerosi precedenti penali sempre per i medesimi reati, e risultava avere a suo carico anche un provvedimento di rimpatrio del questore con foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca. L’uomo, da quanto si è capito, nulla facente e senza reddito, si spostava da un albergo ad una altro senza mai pagare. Capito ciò, la polizia ha tenuto costantemente monitorate le segnalazioni degli alberghi fino a quando lo hanno scovato in una affitta camere della città, dove lo hanno finalmente fermato, identificato e denunciato.