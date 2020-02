Cronaca



Sul project financing alla ex Manifattura l'amministrazione è pronta a riunire il consiglio comunale

venerdì, 14 febbraio 2020, 13:51

L'amministrazione comunale è pronta a riunire il consiglio comunale sul progetto per il recupero della parte sud ovest della ex Manifattura.

“La richiesta che le opposizioni in consiglio comunale annunciano di presentare – spiega il sindaco Alessandro Tambellini – per la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul project financing relativo alla ex Manifattura non ricompresa nei finanziamenti pubblici, è superflua. Come ho già dichiarato a suo tempo, a prescindere dalla raccolta di firme che i consiglieri della minoranza sostengono di voler promuovere, è mia intenzione convocare l'assise non appena avremo tutti gli elementi utili alla presentazione del progetto. Non era certo pensabile che su questo tema non vi fosse da parte nostra il coinvolgimento del consiglio comunale e la ricerca della massima diffusione. Ritengo infatti – aggiunge Tambellini – non solo utile, ma doveroso, aprire un dibattito su un intervento che riguarda il futuro di una parte così rilevante della nostra città dal punto di vista strategico”.

“Malgrado le note vicende che hanno riguardato il fallimento delle due Ati che hanno lavorato al cantiere della Manifattura – conclude il sindaco – e che hanno prodotto un ritardo importante rispetto al cronoprogramma che come amministrazione ci eravamo dati, credo che al termine di questo percorso saremo riusciti a restituire alla città una nuova 'fabbrica', che produrrà cultura, formazione, innovazione e lavoro. Un motivo di orgoglio per tutti i lucchesi”.