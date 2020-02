Cronaca



Tentano la fuga dopo un controllo: presi spacciatore tunisino e complice minorenne

mercoledì, 12 febbraio 2020, 09:27

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un tunisino di 20 anni e contestualmente denunciato in stato di libertà un suo connazionale minorenne, di 15 anni.



L’operazione è avvenuta a Balbano, in un’area della città caratterizzato da un importante transito veicolare, al confine con la provincia di Pisa. I due stranieri, in ingresso da quel territorio, sono stati controllati su un’auto condotta da un cittadino italiano, tossicodipendente, che, in cambio di favori nell’acquisto della droga, li stava accompagnando sul luogo di lavoro. Al momento del controllo i due tunisini hanno entrambi tentato la fuga a piedi, nel corso della quale, uno dei due, il 20enne, ha ingerito una parte della sostanza che aveva dietro, accusando poi un malore e venendo condotto, una volta raggiunto, in ospedale dove è rimasto a lungo in osservazione, prima di essere tradotto in carcere. Il 15enne, privo di documenti e di altre precedenti identificazioni, è stato accompagnato presso una casa famiglia della zona.



Occultati tra i loro vestiti i carabinieri hanno recuperato 30 grammi di eroina e 5 di cocaina.