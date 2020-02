Torna CardioLucca: 10 mila giornate di degenza in cardiologia nel 2019

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 febbraio 2020, 17:56

Una iniziativa pubblica per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'abbandono dei mozziconi di sigaretta per terra è quella che si svolgerà domenica prossima (23 febbraio) in centro storico a Lucca, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Rotaract Lucca, nell'ambito del progetto “SalvAmare – perché non abbiamo un pianeta B”

giovedì, 20 febbraio 2020, 16:57

La vicenda approdata in questi giorni nelle aule del Tribunale di Lucca è raccapricciante. Una madre che per nove anni procura alla figlia gravi patologie psicofisiche mediante la somministrazione di oppiacei (morfina, Lexotan e Xanax) accuratamente sottratti dalla farmacia dell’ospedale

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:28

La Pugilistica Lucchese in ginocchio, due incursioni ladresche hanno rubato tutto il materiale tecnico per la nuova stagione 2020

mercoledì, 19 febbraio 2020, 14:36

I nostri lettori sanno che amiamo l'ironia e, così, ci inviano le immagini che trovano per strada: stamattina un materasso abbandonato in via del Giardino Botanico e, da tempo, una buca che nessuno copre. Mancano ingegneri a palazzo dei Bradipi?

mercoledì, 19 febbraio 2020, 14:36

Non erano mostri, come furono dipinti, i due ragazzi sorpresi a indossare divise militari delle SS: il Gip tribunale di Bologna ha disposto l'archiviazione del procedimento

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:58

Disabilità e accessibilità: la Fondazione Banca del Monte di Lucca partecipa anche quest'anno alla Zero Project Conference di Vienna (19-21 febbraio 2020), momento di incontro e confronto tra le Fondazioni europee in ambito di disabilità e accessibilità, grazie al quale si sono sviluppati progetti come "Luccaccessibile"