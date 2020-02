Cronaca



Tpl, Cub chiede incontro in prefettura

lunedì, 17 febbraio 2020, 08:25

L'organizzazione sindacale Cub Trasporti ha protocollato in prefettura una richiesta di incontro su salute e sicurezza di lavoratori e utenti nel trasporto pubblico locale.



"La scrivente Organizzazione Sindacale Cub Trasporti - si legge nella richiesta -, già impegnata in attività propedeutiche ai fini dell'oggetto, (con i lavoratori propri iscritti e non e con associazioni del territorio) ed in ricerche, analisi e azioni per la promozione ed il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel trasporto pubblico locale nelle aziende operanti sul territorio toscano, chiede: un urgente incontro; considerati i continui gravi problemi che riguardano andamento e sicurezza del trasporto pubblico, come, del resto, ampiamente riportato anche dalla stampa; nostro unico scopo è di poter contribuire a promuovere iniziative tese a garantire sicurezza agli operatori ed agli utenti con particolare attenzione a quelli portatori d'handicap, sempre più discriminati per la sempre minore attenzione che ad i loro problemi si pone".