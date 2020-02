Un nuovo piano di comunicazione per la diocesi di Lucca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:08

La giunta, con una delibera di martedì scorso, ha dunque equiparato tutte le tariffe dei bus turistici, eliminando la previsione di sconto per quelli che prenotano il servizio di guida nell'ambito territoriale della provincia di Lucca

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:06

L'Asl: si può continuare a donare sangue in piena sicurezza, senza correre alcun rischio. Non c’è infatti alcun allarme Coronavirus

venerdì, 28 febbraio 2020, 12:55

Sono in miglioramento le condizioni cliniche dell’imprenditore fiorentino ricoverato a Ponte a Niccheri, il primo dei casi di coronavirus toscani confermati dall’Istituto superiore di sanità

venerdì, 28 febbraio 2020, 11:18

Prima ci hanno detto che dovevamo chiuderci in casa perché arrivava la 'peste bubbonica', ora che si sono resi conto di aver devastato l'economia di questo già sfasciato Stivale, ci ripensano come i cornuti. Ma noi non abbiamo mai avuto paura e siamo andati ancora al Kinki Sushi alla faccia...

venerdì, 28 febbraio 2020, 10:38

Nella sede della Neuropsichiatria infantile di Lucca, all’interno della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, alcuni rappresentanti del Lions Club Lucca Host hanno ufficialmente consegnato alla responsabile dell’unità funzionale Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza Beatrice Milianti, l’arredamento completo della sala di attesa dedicata ai pazienti del servizio

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:34

Il consiglio provinciale Fratres di Lucca dei donatori di sangue, a seguito della situazione Coronavirus che in questi giorni imperversa in Italia, intende rivolgersi a tutti i donatori di sangue attivi su territorio, comunicando loro che non sussistono particolari problemi per recarsi presso il centro trasfusionale per effettuare la donazione...