100 tessere gratuite da Ge.Sat al personale sanitario del San Luca

sabato, 28 marzo 2020, 17:12

Sono 252 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani (anche se, come spiegato sopra, l'incremento risulta di 367 casi); e 21 i nuovi decessi

sabato, 28 marzo 2020, 16:50

E’ partita dall’ospedale di Livorno la sperimentazione di un farmaco, usato su pazienti ematologici affetti dalla sindrome emofagocitica acuta e la graft versus host disease, per impedire l’evoluzione critica dell’infezione da Covid-19 e, quindi, il ricorso alle terapie intensive

sabato, 28 marzo 2020, 13:23

Il periodo di crisi che stiamo attraversando, colpisce le nostre comunità a vari livelli, la chiusura di molte attività produttive sta facendo aumentare il numero di persone e famiglie fragili che si ritrovano esposte alle difficoltà di queste settimane e spesso non riescono a soddisfare i bisogni primari

sabato, 28 marzo 2020, 10:30

Non avevano nessun motivo valido per stare in giro, ma ad aggravare la cosa vi è stata la condizione di ubriachezza del conducente, che è stato trovato positivo con un tasso alcolemico di 2,39 ml/l, per cui è stato denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza

venerdì, 27 marzo 2020, 21:07

Da domani pubblicheremo in questo spazio “Flash Coronavirus” solo contributi di idee ed immagini positive e qualche leggerezza per strappare se possibile un sorriso

venerdì, 27 marzo 2020, 19:57

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani