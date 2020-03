Cronaca



Altra donazione all'ospedale San Luca

sabato, 21 marzo 2020, 18:19

L'Anmig e Fondazione Sezione di Lucca ha deliberato di devolvere all'Ospedale San Luca di Lucca la somma di euro 500,00 per l'acquisto di materiale sanitario specifico per l'emergenza in atto.

"Un modo per dimostrare gratitudine al coraggio e alla professionalità del nostro personale sanitario, e ribadire che per vincere questa difficile battaglia è più che mai necessaria la partecipazione e la solidarietà di tutti" così il Presidente Cav. Uff. Gino Franchi.