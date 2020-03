Altri tre casi a Lucca, molti di più in Versilia

Altri articoli in Cronaca

domenica, 8 marzo 2020, 16:04

Sospensione di eventi, manifestazioni, spettacoli, messe e funerali, stop alle attività di pub, discoteche, scuole di ballo; gare ed eventi sportivi a porte chiuse, chiusura di musei e istituti di cultura, confermata quella di scuole, servizi per l'infanzia, corsi di formazione

domenica, 8 marzo 2020, 13:55

Quarantena obbligatoria per chi arriva in Toscana dalle zone rosse. Questo in estrema sintesi il contenuto di un’ordinanza cui sta lavorando la Regione e che il presidente Rossi firmerà nelle prossime ore (e che sarà pubblicata non appena perfezionata)

domenica, 8 marzo 2020, 10:43

Siamo un paese blindato. Le conseguenze economiche e sociali di questa emergenza saranno devastanti, soprattutto, per coloro che vivono di un lavoro dipendente o di una libera professione, commercianti e imprenditori. Una riflessione su quanto sta accadendo in Italia non guasta... a futura memoria

sabato, 7 marzo 2020, 17:02

Altri 17 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra il pomeriggio di ieri (6 marzo) e la giornata di oggi (7 marzo)

sabato, 7 marzo 2020, 16:55

Nel pomeriggio di ieri, durante le ordinarie attività di controllo del centro storico, due agenti della polizia municipale sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Piazza della Magione dopo aver udito delle grida concitate

sabato, 7 marzo 2020, 15:59

Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo all'avvio di Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema Ambiente e dall'amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all'interno delle mura