Anche a Lucca un minuto di silenzio per le vittime della pandemia

martedì, 31 marzo 2020, 20:12

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

martedì, 31 marzo 2020, 17:28

Il sostegno ai nostri sanitari, sta partendo, come abbiamo avuto modi di vedere ormai da giorni grazie anche, e soprattutto all'iniziativa privata

martedì, 31 marzo 2020, 16:54

Si avvia a superare la quota di due milioni di euro il valore delle donazioni che sono giunte all'Azienda USL Toscana nord ovest per sostenere lo sforzo degli ospedali e dei servizi sanitari per contenere il contagio da Coronavirus

martedì, 31 marzo 2020, 16:03

Sono 196 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 13 i nuovi decessi. Da sottolineare, oggi, che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri.

martedì, 31 marzo 2020, 14:54

Si è spenta nella giornata di ieri dopo una lunga malattia all’età di 75 anni Fiorella Gianrossi, socia della nostra associazione. I funerali, che si terranno in forme ristretta in ottemperanza alle misure prese per il contenimento della diffusione del coronavirus, si terranno domani, mercoledì 1 aprile

martedì, 31 marzo 2020, 14:38

Questa mattina (31 marzo), a mezzogiorno, come nel resto d'Italia, il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha rispettato un minuto di silenzio di fronte al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, per ricordare tutte le persone venute a mancare a causa del Covid-19