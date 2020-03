Cronaca



Anpana Lucca dona generi di conforto a medici, infermieri e operatori sanitari del San Luca

martedì, 31 marzo 2020, 09:33

Come già avvenuto in altre città, grazie al buon cuore di associazioni e negozianti, pure a Lucca i volontari di Anpana hanno pensato di aiutare i nostri "angeli" Medici, Infermiere/i, Oss, ecc. che, in prima linea, assistono giornalmente i malati colpiti da Coronavirus.

Negli ospedali, è bene non dimenticarlo mai, anche in questo momento proprio in cui leggete, tanti Medici, Infermiere/i e Oss sono in trincea nella battaglia contro il Coronavirus. Si tratta sempre di turni massacranti per cercare di far star meglio o, spesso, di strappare alla morte chi è contagiato.

Tanti donano i DPI per gli ospedali, peraltro difficili da reperire in questo momento, ma noi abbiamo pensato di supportarli nel loro operato con generi di conforto da "spilucchiare" durante le pause dei loro turni massacranti, donandogli, appunto biscotti, cioccolatini, succhi di frutta, cioccolate, snack... un modo per "staccare con la mente" - anche solo pochi minuti - e ringraziarli per quello che stanno facendo per tutti noi con tutte le difficoltà e i rischi a cui sono sottoposti giornalmente.

Il presidente di Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, ha così organizzato, iniziando da una raccolta fondi tra i Soci Operativi di Anpana Lucca, una "colletta alimentare" che, grazie appunto a quanto raccolto tra i volontari e grazie al buon cuore dei titolari dei supermercati Sigma di Segromigno in Monte, Crai Tambellini di S.Alessio, alimentari "La Bottega di Emma" a Monte S.Quirico e il Panificio "Dal Ragià" sempre a Monte S.Quirico, hanno permesso di acquistare e raccogliere diversi generi di conforto per tutti gli operatori dell'ospedale S.Luca impegnati, costantemente, ad assistere i nostri concittadini colpiti dal Coronavirus.