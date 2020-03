Anpana Lucca ricerca volontari per l'emergenza Coronavirus

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 23 marzo 2020, 13:55

In carcere finisce, di nuovo, Manuele Marchi, 28 anni, già arrestato insieme ad altre cinque persone il 22 ottobre 2019 dalla Squadra Mobile per spaccio di cocaina, hashish e marijuana oltre ad estorsione

lunedì, 23 marzo 2020, 10:37

Un gruppo di genitori segnala che, nonostante le assicurazioni del MIUR e quelle della Agenzia Scolastica Provinciale, in alcune scuole di Lucca, a distanza di oltre 15 giorni, non sono ancora iniziate le attività didattiche on line!

domenica, 22 marzo 2020, 21:13

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia, nel mondo e a Lucca e dintorni. Dati sui ricoverati in ospedale, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, tamponi effettuati

domenica, 22 marzo 2020, 20:13

Il nostro Cip, in questa domenica fantasma, ha voluto immortalare, a futura memoria, una città come non l'avete mai vista. Video meraviglioso dedicato a tutti coloro che amano Lucca

domenica, 22 marzo 2020, 17:39

Sono 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2277 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 24 le guarigioni cliniche e 91 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2144

domenica, 22 marzo 2020, 12:47

Correva l'anno 2020, quando in un brutto giorno, nel bel paese, divampò una tremenda epidemia influenzale. Tutti gli abitanti, di fronte all'avanzare del nuovo virus che macinava vittime e malati ogni giorno, si rintanavano nelle loro case