Attiva la didattica a distanza dell'Isi Machiavelli

lunedì, 16 marzo 2020, 17:21

Sono 85 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 866 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Sette guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), cinque guarigioni cliniche e 14 decessi

lunedì, 16 marzo 2020, 17:17

Da questa mattina gira sul web un video in cui una ragazza dipendente della paninoteca Contantoamore di via dello Stadio racconta di essere stata vicino al padre, risultato positivo, e di avere gli stessi sintomi: ma non era vero. Allarmismo ingiustificato. Gabriele Gatto, titolare dell'attività, ha scritto una lettera aperta

lunedì, 16 marzo 2020, 17:06

La Farmacia Biagi, in questo momento di difficoltà, ha deciso di donare 20 mascherine Ffp2 e 9 litri di gel mani a favore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca

lunedì, 16 marzo 2020, 15:44

25 miliardi di denaro fresco e flussi per 350 miliardi: sono i numeri previsti dal decreto governativo, denominato 'Cura Italia', con il quale l'Esecutivo vuole dare le prime risposte a seguito delle difficoltà che tutta la popolazione sta incontrando a causa della diffusione del CoVid-19

lunedì, 16 marzo 2020, 15:35

Nessun intoppo per la prima settimana di Garby. Il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti del centro storico, entrato in funzione lo scorso 9 marzo, non ha riscontrato problemi: buona la prima, quindi

lunedì, 16 marzo 2020, 15:33

Non c'è limite alla stupidità umana, soprattutto in un momento come questo. Ecco il "ringraziamento" ai volontari della misericordia di Lucca che portano la spesa a casa agli anziani. La fiancata imbrattata con della vernice spray e due gomme tagliate all'automezzo utilizzato dai volontari per questo fondamentale servizio alla popolazione.