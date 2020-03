Cronaca : coronavirus



Basta o le persone andranno fuori testa

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:21

di Antonello Rivalsa

Basta o le persone andranno fuori testa.

Basta con telegiornali, giornali e media che 24 ore su 24 fanno la conta dei morti.

Basta con immagini e video di angoscia e di terrore.

Basta politici in televisione tutti i santissimi minuti.

Basta medici che descrivono gli ospedali come luoghi di morte certa.

Basta infermieri che lacrimano in corsia.

Basta sindaci che fanno appelli.

Basta reportage di guerra fatti da troppi, la guerra è altro.

Basta personaggi noti che con filmati e filmatini ci dicono di stare a casa a comporre musica, a fare ginnastica, a leggere libri o a cucinare come fanno loro in cucine di 30 metri quadrati.

Noi abitiamo in due camere e cucina, senza giardino privato, palestra personale, sala musica o terrazzi con vista panoramica e siamo impauriti e sempre più nervosi perché, Coronavirus a parte, il pensiero che tra 15 o 30 giorni non avremo più i soldi per fare la spesa, visto che non lavoriamo da un pezzo, ci mette in ansia.

No No No non è informazione, è terrorismo ottuso e inutile e comunque, ebbene sì, preferiamo soffrire di meno nell’ignoranza, ci accontentiamo di una informazione essenziale non inondata di lacrime.

Fatti solo fatti, si spera adeguati e calibrati, ma in silenzio e noi in cambio vogliamo dare onestà e senso civico.

Chi ancora non è andato fuori di testa ci andrà e chi ha cavalcato la strategia del terrore sin dall’inizio sarà corresponsabile della devastazione e delle vittime che ci saranno, in numero superiore a quelle del Coronavirus.

È stato detto a tempo debito.

Chi pensa di passare all’incasso, a emergenza Coronavirus terminata, come salvatore della patria troverà un popolo incazzato e devastato che presenterà il... Conte.

