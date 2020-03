Cronaca



Cade un cornicione in via degli Asili dal palazzo di Catalani: distrutta un'auto

sabato, 21 marzo 2020, 09:42

di gabriele muratori

Un forte boato, intorno alle ore 23 di ieri sera, ha spaventato molti dei residenti della zona di Via degli Asili e dintorni. Affacciati alla finestra per capire cosa fosse successo, in breve hanno realizzato.

Un architrave in pietra, di una finestra del palazzo nativo del celebre compositore lucchese, Alfredo Catalani, causa la probabile secolare vetustà, si è completamente staccato finendo sopra una Opel rossa parcheggiata sotto, danneggiandola in maniera ingente.

Molti i detriti sparsi in mezzo alla via, e un po' l'ora tarda, un po' l'attuale situazione di "coprifuoco", hanno voluto che in quel momento, fortunatamente non passasse nessuno, evitando il peggio.

Allertati subito i vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre per liberare la strada dalle macerie e mettere in sicurezza la facciata con l'autoscala. Sul posto anche i vigili urbani ed il servizio di reperibilità del comune di Lucca.