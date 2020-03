Cronaca



Calcio, positivo al Covid-19 il difensore della Juventus Daniele Rugani

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:55

di Michele Masotti

Dopo i quattro casi registratisi in Serie C (due nella Pianese, uno nella Reggiana e uno nella Vis Pesaro), pochi minuti fa un comunicato della Juventus ha annunciato come il difensore Daniele Rugani, lucchese doc, sia risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 ed è attualmente asintomatico. Sono state avvisate, ovviamente, le ultime formazioni che hanno incontrato i bianconeri, ossia Brescia (16 febbraio), Spal (22 febbraio), Lione in Champions League (26 febbraio) e Inter domenica scorsa. Sia i componenti del team nerazzurro che quelli della Juventus si trovano in isolamento.

A fine febbraio, sempre nell’ottica dell’emergenza Coronavirus, era stata coinvolta anche la Juventus U23, ultima avversaria della Pianese, club senese che ha visto complessivamente quattro tesserati risultare positivi, uno dei quali peraltro già guarito. La redazione de La Gazzetta di Lucca augura una pronta guarigione a Daniele Rugani, classe 1994 che da anni sta calcando i massimi palcoscenici nazionali. Questa notizia, che fa il paio con quella arrivata nel primo pomeriggio della positività di un difensore tedesco dell’Hannover, potrebbe, è questo il nostro auspicio, indurre l’Uefa a sospendere sia la Champions League che l’Europa League, tornei che si stanno ancora regolarmente disputando sebbene questa epidemia si stia espandendo in tutta Europa.

Riportiamo di seguito il comunicato del club campione d’Italia.

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Corona-Covid-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.”