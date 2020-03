Chiese aperte nella città di Lucca

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 marzo 2020, 15:35

“Donare il sangue è sicuro e non ha alcuna controindicazione. Venite a donare perché il bisogno di sangue nei nostri ospedali non conosce pause”. Questo l’appello rivolto da tutti i responsabili dei centri trasfusionali aziendali

giovedì, 12 marzo 2020, 14:31

Sulla diatriba tra la Sezione Enal Caccia Provincia di Lucca e il Comitato dell’ATC Lucca, in merito alla ripartizione del territorio del ex Distretto 8 del Muflone, effettuata dal comitato sopra menzionato, nella riunione di comitato del 5 febbraio, è intervenuto il Cav. Alessandro Angelini, presidente Enal Caccia

giovedì, 12 marzo 2020, 12:15

La polizia municipale nella giornata di ieri è stata impegnata in una serie di controlli per verificare l’applicazione delle norme emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 12:04

Un aiuto concreto per sconfiggere insieme il virus. In questi giorni di emergenza anche la Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca lancia un appello di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l'acquisto di materiale sanitario che servirà a garantire le attività quotidiane di supporto alla popolazione

giovedì, 12 marzo 2020, 11:47

Lei si chiama Martina Benedetti e quest’anno compie ventotto anni. Martina si è laureata con 110 e lode in Scienze infermieristiche presso l’Università di Pisa, con tesi dal titolo “Assistenza infermieristica al paziente sottoposto a Ventilazione Meccanica non Invasiva”

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:55

Dopo i quattro casi registratisi in Serie C (due nella Pianese, uno nella Reggiana e uno nella Vis Pesaro), pochi minuti fa un comunicato della Juventus ha annunciato come il difensore Daniele Rugani, lucchese doc, sia risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 ed è attualmente asintomatico