Chiusura uffici Aci Lucca: garantito il servizio di rinnovo patenti su appuntamento

venerdì, 13 marzo 2020, 15:57

In seguito all’emergenza coronavirus, anche Aci Lucca e le delegazioni di tutta la provincia si adeguano al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo scorso. Nella settimana tra il 16 e il 21 marzo, quindi, la sede centrale di Via Catalani, 59, resterà aperta al pubblico nei giorni martedì 17, dalle 9 alle 12, e giovedì 19, dalle 15.30 alle 18, solo ed esclusivamente per il servizio di rinnovo delle patenti e solo su appuntamento. Per informazioni è possibile scrivere a assistenza@lucca.aci.it. Tutti gli altri servizi sono sospesi, per cui la sede resterà chiusa nei giorni e negli orari non indicati. Resteranno chiuse anche tutte le delegazioni Aci della provincia di Lucca.

Per il pagamento del bollo auto è possibile usufruire del servizio di pagamento online disponibile sul sito www.aci.it.

Le disposizioni restano valide fino a diverse comunicazioni da parte delle autorità.