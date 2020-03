Cronaca



Come evitare le fake news sul Coronavirus

martedì, 24 marzo 2020, 15:19

di barbara ghiselli

Siamo attorniati da notizie alla televisione, sul web e anche via social, ma quante sono vere e quante invece sono solo fake news, che rischiano, ancor di più di confonderci, in questo difficile periodo di emergenza coronavirus? Una buona regola è quella di verificare una notizia, di non accontentarsi insomma di informazioni non verificate, parziali o deliberatamente false.

Ma come fare a riconoscere un'informazione vera da una falsa? Per prima cosa, quando si riceve un messaggio o una notizia, è buona norma, prima di divulgarla ad altri, verificarne le fonti. E' un sito attendibile? Se si tratta di un audio su Whatsapp è importante saper identificare la persona dalla voce: in un audio dove una persona si presenta come medico di un determinato ospedale ma non dice il suo nome e cognome, bisogna riflettere, cercare informazioni e aspettare prima di credere alle parole ascoltate.

E' importante verificare le notizie, cosa che di questi tempi non è poi così difficile, grazie anche alle molte fonti accessibili on line. Infatti quando due settimane fa circolava la falsa informazione che sulla città, avrebbero sparso a una determinata ora del disinfettante con gli elicotteri, bastava cercare su Google: elicotteri disinfettante coronavirus per trovare scritto che si trattava di una bufala. Quello che è ancora più preoccupante è quando tra le fake news troviamo consigli di salute

per contrastare il coronavirus: bisogna sempre stare attenti e non dare nulla per scontato e attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute su http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

Per conoscere invece le fake news più frequenti ovvero le dodici notizie false che non hanno validità scientifica è possibile fare riferimento su https://bit.ly/2QyWP3l