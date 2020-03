Cronaca



Coniugi sorpresi in auto mentre andavano a fare la spesa: "Mio marito da solo non sa scegliere i prodotti"

lunedì, 16 marzo 2020, 10:28

Si scoprono anche episodi curiosi, legati alle classiche dinamiche familiari tra uomo e donna: ieri pomeriggio un volante della polizia ha fermato una macchina con marito e moglie. Entrambi hanno dichiarato che stavano andando a fare la spesa. Gli agenti hanno ricordato loro che solo un componente per famiglia può andare a fare la spesa, al che la donna ha rimbrottato tutti i presenti dicendo che non poteva mandare il marito da solo perché non era in grado di scegliere i prodotti giusti. Gli, agenti, comprendendo la situazione di necessità, hanno congedato la coppia invitando l’uomo a restare in macchina mentre la moglie effettuava la spesa.