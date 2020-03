Cronaca



Conte, un eroe per caso: ma per chi?

martedì, 24 marzo 2020, 13:45

di antonello rivalsa

Perché stupirci, come ho letto su tutte le maggiori testate nazionali, di un Presidente del Consiglio che si rivolge al Paese chez Zuckerberg prima di emanare un provvedimento con una sorta di sondaggio preelettorale, che parla quasi sempre in prima persona, io..io..ho fatto..dico.., con un occhio alla telecamera e l’altro al suo personale indice di gradimento schizzato al 71% e senza pochette.

Il tutto – Facebook + io + comunicato senza decreto + occhio al futuro personale + pochette – è solo uno tra i meno rilevanti effetti collaterali del declino sociale ed economico del nostro Paese, acuito dal periodo drammatico, causato da noi elettori o dalla classe politica?

Scegliere tra l’uovo e la gallina non è mai stato semplice ma va precisato che i politici non li allevano, a proposito di galline, in un altro pianeta e poi ce li impongono sulla terra; ma nascono, crescono e si formano con noi, in mezzo a noi.

Vogliamo chiederci come li scegliamo? Per i programmi proposti dettagliati, studiati, attuabili e motivati nei minimi dettagli e con indicazioni precise su politica del lavoro, chiara visione delle linee di sviluppo del paese, industria, ambiente, agricoltura, turismo? o forse abbiamo da decenni premiato gli slogan vuoti, l’offerta tattica migliore per la nostra saccoccia, stimolandoli ad aprire una corsa a chi lanciava sul tavolo la posta più allettante?

Abbiamo o no partecipato attivamente alle aste, fatte con il debito e senza futuro, tracciando la crocetta sulla scheda in funzione degli articoli a noi più graditi, primo pezzo 80 euro! secondo pezzo +/- 300 euro pure se non lavori! terzo pezzo andare in pensione appena finita la scuola dell’obbligo. Aggiudicato!!

Anche nel nostro piccolo abbiamo sostituito il merito con il familismo, l’“amicismo” e il settarismo, mortificando le intelligenze che pure non ci sono mai mancate come popolo, fino a modellare, generazione dopo generazione, classi dirigenti e politiche che hanno quali caratteristiche prevalenti di certo la furbizia e la appartenenza, meno le capacità.

La politica non ha ragione di costituire una eccezione, perché possiamo pretendere che i politici siano migliori di noi, ma non altro da noi.

Pur facendoli ruotare dopo ogni tornata elettorale i risultati per il paese non si sono visti e i problemi sono rimasti lì a stagnare e i tanti che da 30 anni sperano, e si son fatti vecchi sperando, non sono degli ingenui sognatori e utopisti; ma si ritengono concreti e pragmatici sostenitori della realpolitik.

Quindi? E quindi è giusto continuare a sperare che arrivi un nuovo che ci porti fuori dal guado a costo zero e senza troppo impegno da parte nostra; i tanti segnali positivi ci indicano che è la direzione corretta e che possiamo ben sperare per il futuro; in fondo riflettendoci bastano solo 50 miliardi di euro di debito in più all’anno e il tenore di vita della famiglia è garantito.

(indicazioni stradali per reperire i 50 Geuro: imboccate la via Francigena andate sempre dritto, resistete alla tentazione di svoltare a sinistra verso Lourdes, proseguite ancora dritto e in fondo, un po' prima della costa alla scritta Brussel/ Bruxelles svoltate a destra; arrivati ricordatevi di tenere il cappello in mano bene in vista con la cupola rovesciata).

Ma se la manovra economica M.C.M. (Manovra del Cappello in Mano) non dovesse funzionare, possiamo sempre sperare che ci scappi un parlamentare amico o meglio ancora parente, così da essere premiati finalmente pure noi con un meritocratico strapuntino. Speriamo.

Sia ben chiaro che gli Italiani non hanno più difetti degli altri: evasori, ruffiani, opportunisti, furbetti, raccomandati e raccomandanti, incapaci, burocrati e quant’altro esistono in tutti i paesi del mondo, ma è la densità che ci caratterizza; siamo almeno da podio in tutte le specialità.

Almeno così appare dalle cronache quotidiane di tv, stampa e media.