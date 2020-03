Coronavirus, 15 nuovi casi positivi tra Lucca e Valle del Serchio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 marzo 2020, 19:35

Paura all'interno del tribunale di Lucca per un caso di positività al Coronavirus nella sezione civile. Altri tre casi sospetti. Si tratta di tre donne. Il sindacato Unsa Giustizia diffida il presidente del tribunale e il procuratore capo

martedì, 17 marzo 2020, 18:59

Una donna italiana è stata trovata positiva al Coronavirus al campo zingari di via della Scogliera che, adesso, è in quarantena

martedì, 17 marzo 2020, 17:33

Sono 187 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.053 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

martedì, 17 marzo 2020, 17:22

Questa mattina una pattuglia di cinque agenti della polizia municipale si è recata in via del Fosso per aiutare i volontari della Mensa della Carità a organizzare le file di persone in attesa davanti al servizio assistenziale, a norma della distanza di sicurezza contro la diffusione del coronavirus

martedì, 17 marzo 2020, 17:02

La sede centrale dei Lucchesi nel mondo ha deciso di unirsi nello sforzo comune portato avanti anche altri soggetti dell'associazionismo lucchese in supporto dell'Ospedale San Luca

martedì, 17 marzo 2020, 17:01

Soltanto nei giorni di sabato e domenica sono state effettuate, nei Servizi Trasfusionali di Lucca, Barga e Castelnuovo di Garfagnana 125 donazioni e sono stati reclutati 15 aspiranti donatori