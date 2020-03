Coronavirus, 44 nuovi casi in Toscana

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 marzo 2020, 19:52

Stare a casa, limitando gli spostamenti a ragioni di comprovata necessità. E' stato chiaro il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, nel ricordare come sia necessaria la collaborazione di tutta la popolazione perché le nuove misure governative possano essere combattute efficacemente e con forza

giovedì, 12 marzo 2020, 19:15

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 17:57

La Asl fa sapere che nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo si è verificato un nuovo decesso all’ospedale di Lucca: si tratta di un uomo di 77 anni, di Lucca, che era ricoverato dall’8 marzo in condizioni critiche in Malattie infettive

giovedì, 12 marzo 2020, 17:36

Accordo tra Regione e gestori per l'utilizzo di hotel e agriturismo vuoti da parte delle Asl fino alla fine dell'emergenza

giovedì, 12 marzo 2020, 17:22

L’amministrazione comunale ha disposto alla data di oggi 12 marzo la sospensione del termine di presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie per l'anno 2019 che sarebbe scaduto domani 13 marzo

giovedì, 12 marzo 2020, 17:18

Le Fiamme Gialle Lucchesi, in questo periodo di emergenza epidemiologica, mettono in campo ogni forma di aiuto, adottando misure urgenti volte al contrasto della diffusione del virus e alla salvaguardia dell'economia del Paese