Coronavirus, 49 nuovi casi in provincia di Lucca

domenica, 22 marzo 2020, 12:47

Correva l'anno 2020, quando in un brutto giorno, nel bel paese, divampò una tremenda epidemia influenzale. Tutti gli abitanti, di fronte all'avanzare del nuovo virus che macinava vittime e malati ogni giorno, si rintanavano nelle loro case

domenica, 22 marzo 2020, 10:13

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia, nel mondo e a Lucca e dintorni. Dati sui ricoverati in ospedale, in terapia intensiva, in isolamento domiciliare, tamponi effettuati

sabato, 21 marzo 2020, 18:23

Abbiamo una percentuale di anziani sicuramente molto alta, il 30% degli italiani ha più di 60 anni, e nel contempo una aspettativa di vita di 82.7 anni che ci pone al sesto posto del mondo

sabato, 21 marzo 2020, 18:21

Dopo il sopralluogo a Santa Chiara, il presidente ha raggiunto la Cittadella della Salute 'Campo di Marte' di Lucca, dove - ha spiegato - "Stiamo lavorando a pieno ritmo per 72 nuovi posti letto Covid"

sabato, 21 marzo 2020, 18:19

L'Anmig e Fondazione Sezione di Lucca ha deliberato di devolvere all'Ospedale San Luca di Lucca la somma di euro 500,00 per l'acquisto di materiale sanitario specifico per l'emergenza in atto

sabato, 21 marzo 2020, 17:36

Nel rumore assordante del silenzio delle città, dove si rispettano le regole dettate dal Dpcm dell'8 marzo per contrastare il diffondersi del Coronavirus, i cittadini di Via Orzali a Lucca si sono uniti in una iniziativa musicale che li rende ogni giorno protagonisti