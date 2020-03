Coronavirus, 56 nuovi casi in Toscana

Altri articoli in Cronaca

martedì, 10 marzo 2020, 20:08

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta in videoconferenza del Centro operativo comunale della Protezione Civile con assessori, dirigenti funzionari per discutere dei provvedimenti adottati per garantire la sicurezza e funzionalità dell’ente dopo la notizia diffusa questa mattina della positività del sindaco Alessandro Tambellini alle analisi del tampone

martedì, 10 marzo 2020, 17:30

Si tratta di un uomo di 65 anni, di Lucca, amministratore pubblico (Alessandro Tambellini ndr), sta bene ed è a casa; di una donna di 50 anni, di Capannori, ricoverata in ospedale a Lucca e poi tornata a domicilio; di un uomo di 66 anni, di Capannori, ricoverato in Terapia...

martedì, 10 marzo 2020, 16:30

La maestra e la mamma di una bambina che si chiama Giulia, 8 anni, che frequenta la classe terza alla scuola primaria di Santa Maria a Colle, hanno chiesto di pubblicare sulla Gazzetta di Lucca il suo piccolo tema sul Coronavirus

martedì, 10 marzo 2020, 14:39

Può sembrare strano in tempi in cui si invocano la solidarietà e l'unità nazionali eppure quello che è accaduto stamani ad una utenza Gesam Gas e Luce, è davvero incredibile, soprattutto, all'indomani di un decreto che ha inchiodato il Paese

martedì, 10 marzo 2020, 12:34

Dopo l'annuncio dell'inasprimento delle norme contro il diffondersi del contagio del Coronavirus, misure straordinarie saranno adottate anche dalla Croce Rossa Italiana di Lucca che fino al 3 aprile limiterà l'accesso alle strutture del comitato alle esigenze di servizio

martedì, 10 marzo 2020, 12:21

CTT Nord, in tutti i territori in cui opera, ha disposto le seguenti azioni di prevenzione rivolte alla clientela e ai lavoratori, per contrastare la diffusione del coronavirus