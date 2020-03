Coronavirus, altri 24 casi in provincia: morto un 78enne di Capannori

Altri articoli in Cronaca

martedì, 24 marzo 2020, 20:13

Comitato Salviamo il Campo di Marte e Comitati Sanità Lucchesi affrontano il 'caso' dell'ex ospedale di Arliano completamente vuoto che, di questi tempi, avrebbe fatto molto comodo: i politici e gli amministratori hanno ammazzato la sanità lucchese

martedì, 24 marzo 2020, 19:17

Procedono a pieno ritmo i lavori nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” per l’apertura, già entro la fine di questa settimana, dei primi 4 posti letto “Covid” di area critica all’interno del padiglione “O” dell’ex ospedale per arrivare poi gradatamente, nei giorni successivi, ad un primo step di 18...

martedì, 24 marzo 2020, 19:10

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

martedì, 24 marzo 2020, 17:51

Mascherine per personale sanitario dell'ospedale, medici di medicina generale, strutture assistenziali e mondo del terzo settore: ecco la rete di solidarietà messa in piedi dal Comune di Lucca dare risposte e supporto a chi è in prima linea

martedì, 24 marzo 2020, 17:43

La gente comincia a dare segni di squilibrio e insofferenza. Un trentenne ha provato a riallacciare una relazione finita, ma non c'è riuscito: denunciato dalla polizia per violenza e minacce oltre che per violazione delle norme anti contagio

martedì, 24 marzo 2020, 17:10

Qualcuno, in tutta questa storia, ha, ormai, perso la testa. Non servono decreti, ma il buonsenso. Non si possono trasmettere ogni giorno bollettini con il numero dei morti nemmeno fossimo in guerra: è ovvio che, poi, le folle impazziscono