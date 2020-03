Coronavirus, arrivano i rinforzi per l'Arma

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 23 marzo 2020, 19:16

Asl invia l'aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

lunedì, 23 marzo 2020, 19:02

Il sindaco ha inviato una lettera alla Farnesina affinché al più presto vengano prestati attenzione e soccorso ai cittadini italiani che oggi si trovano nell’enorme difficoltà di non poter fare rientro a casa

lunedì, 23 marzo 2020, 17:23

Si fanno sempre più stringenti le norme anti-diffusione e sempre più rigidi i controlli sul rispetto delle norme: tra le persone denunciate due donne

lunedì, 23 marzo 2020, 16:42

Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301

lunedì, 23 marzo 2020, 16:29

Con il motto “Nessuno resta solo” l’amministrazione comunale offre un nuovo punto di ascolto per tutti quei cittadini provati dall’emergenza coronavirus che sentono ancora più messe in tensione le proprie fragilità e hanno bisogno di un aiuto per contenere e gestire le tante ansie scatenate da questa situazione così inedita...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:34

Quanto scritto su questo giornale sin dall’articolo L’elogio della follia di domenica, 8 marzo 2020 sta cominciando a farsi strada anche tra i più cauti commentatori