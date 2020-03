Coronavirus, beccati due lucchesi a correre sulle Mura e a prendere il sole sul fiume: denunciati

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 marzo 2020, 17:55

“La Croce Verde è presente dove c’è bisogno”: questo usava ripetere il dottor Piero Mungai, storico presidente della Croce Verde P.A. Lucca, e questo è il motto di tutti i volontari dell’associazione. Ora più che mai

venerdì, 20 marzo 2020, 17:51

Mobilitati vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Misericordia per un ragazzo ospite della struttura di Piazza San Salvatore

venerdì, 20 marzo 2020, 17:46

Il questore di Lucca esprime profonda gratitudine alla Fondazione onlus Fiorenzo Fratini, impegnata in diversi progetti di assistenza agli disabili, per la donazione di disinfettanti per le auto che saranno distribuiti tra le volanti della questura, dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi e le pattuglie della polizia stradale

venerdì, 20 marzo 2020, 17:38

Sono 311 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.793 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

venerdì, 20 marzo 2020, 16:47

Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Luca di Lucca in seguito al contagio da Covid-19. Il primo cittadino attraverso un intervento sul suo profilo Facebook torna a rivolgersi direttamente ai suoi concittadini

venerdì, 20 marzo 2020, 10:13

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia, nel mondo e a Lucca e dintorni. Dati e mappe dell’Italia regione per regione