Coronavirus, caccia alle mascherine: costano fino a otto euro

domenica, 29 marzo 2020, 21:21

La paura del contagio da Coronavirus spinge sempre di più le persone a cercare ed acquistare i dispositivi di protezione come, ad esempio, le mascherine. In circolazione se ne trovano di diversi tipi e a prezzi differenti. Ad esempio presso la farmacia Malagrinò Piccinni di viale Marti una signora ne ha acquistata una (nella foto in alto) al prezzo di otto euro. Si tratta di una mascherina di cotone, a quanto pare lavabile e riutilizzabile, che è stata venduta all'interno di una bustina di carta con anche i due filtri sottili che si vedono nell'immagine. Poi abbiamo un altro tipo di mascherina, quella contenuta nella busta trasparente chiusa con, in sovrimpressione, una scritta in cinese (foto in basso a sinistra) che viene venduta, al massimo, al prezzo di cinque euro e, infine, quella FFP2 (in basso a destra) che viene venduta in ferramenta a due euro.