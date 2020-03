Cronaca



Coronavirus, Croce Rossa di Lucca sospende attività nelle sedi

martedì, 10 marzo 2020, 12:34

Dopo l'annuncio dell'inasprimento delle norme contro il diffondersi del contagio del Coronavirus, misure straordinarie saranno adottate anche dalla Croce Rossa Italiana di Lucca che fino al 3 aprile limiterà l'accesso alle strutture del comitato alle esigenze di servizio.

Ad annunciarlo ai volontari il neo presidente Fabio Bocca: "Chiediamo a tutti i volontari Cri di attenersi alle indicazioni di prevenzione e igiene note e di evitare assembramento di più persone nei locali della sede".

"Tramite un gruppo di lavoro – spiega il presidente - è già stato predisposto tutto il necessario per svolgere le regolari attività essenziali: dispositivi di protezione individuale presenti sui mezzi, sanificazione costante dei locali della sede e rispetto di quanto previsto dal Dcpm".

"Invito tutti i volontari over 65 – prosegue Bocca - a presentarsi solo se strettamente indispensabile e comunque è fatto divieto per loro svolgere tutti quei servizi che potrebbero metterli in contatto con persone a rischio".

Per l'emergenza Covid-19 il presidente della Cri ha inoltre richiesto a tutto il personale volontario disponibilità per prestare aiuto alla popolazione: la Croce Rossa si impegna infatti a consegnare la spesa e/o farmaci a domicilio e metterà a disposizione un'ambulanza dedicata esclusivamente all'emergenza, nel caso ci fosse necessità di effettuare trasferimenti di soggetti a rischio.

Dal presidente anche un sentito ringraziamento a tutto il personale della Croce Rossa: "Ringrazio di cuore i volontari, i dipendenti, le infermiere volontarie e il personale del copro militare che in questo difficile momento sono al lavoro senza sosta per rispondere all'allerta".