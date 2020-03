Cronaca



Coronavirus, donati da Fsp Polizia 150 flaconi di gel igienizzanti per i veicoli in servizio a Lucca

venerdì, 13 marzo 2020, 14:35

di chiara bernardini

Non esiste modo di vincere una battaglia se non insieme, uniti. Per l'Italia è arrivato il momento di collaborare. In un momento in cui toccarsi è vietato, ciò che è d'obbligo invece è stringersi virtualmente aiutandosi l'uno con l'altro. La Fsp Polizia di Stato della provincia di Lucca lo dimostra donando all'ufficio sanitario locale della questura 150 flaconi di gel igienizzante che - come sappiamo - nell'ultimo periodo risultano difficili da trovare. I veicoli in servizio quotidianamente si assicurano che vengano rispettate le direttive di governo, sono parecchie le forze dell'ordine che ogni giorno si espongono al rischio di contagio.



"Siamo riusciti a metterci in contatto con l'azienda Stecaritalia, dalla quale ci siamo forniti per acquistare i prodotti con il fine di ridurre la carica microbica all'interno dell'abitacolo dei mezzi in servizio - spiega la Fsp Polizia di stato di Lucca - Per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale cerchiamo di attivarci in ogni modo. Ogni gesto, seppur piccolo, può essere d'aiuto e riteniamo doveroso contribuire alla tutela dei colleghi che lavorano con turni continuativi nella provincia di Lucca".



Nessuna pubblicità, hanno agito d'stinto perché è così che si fa del bene, dal cuore e senza starci a pensare troppo: "Con questo piccolo gesto vogliamo esternare la nostra gratitudine a tutti coloro che coraggiosamente ogni giorno indossano la divisa mettendo da parte le proprie paure - concludono - Vi ringraziamo per la dedizione e l'attaccamento ai valori del nostro Paese". Insieme si vince.