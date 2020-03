Coronavirus, due nuovi casi a Lucca: salgono a otto in provincia

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 6 marzo 2020, 17:10

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 9 marzo dalla sigla sindacale Slai Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest di qualsiasi profilo

venerdì, 6 marzo 2020, 13:02

In un mondo che sembra aver perso di vista le proporzioni, c'è ancora spazio e tempo per guardare avanti con fiducia nonostante... l'età e l'epidemia che incombe

giovedì, 5 marzo 2020, 18:28

Si tratta di un uomo di Capannori, di 59 anni, imprenditore, che si è recato nel Nord d’Italia e ha avuto contatti con vari operatori commerciali e di un uomo, sempre di Capannori, di 55 anni, che è stato a Fermo, nelle Marche, qualche giorno fa

giovedì, 5 marzo 2020, 18:16

Per mettere in atto quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio di ieri (4 marzo) per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid19, nei prossimi giorni anche gli uffici del Comune di Lucca metteranno in pratica degli accorgimenti

giovedì, 5 marzo 2020, 17:10

I vescovi delle diocesi della Toscana invitano a ottemperare a quanto la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indicato oggi circa la vita liturgica e pastorale delle comunità, a seguito delle misure contenute nel nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri per arginare il rischio del contagio del coronavirus

giovedì, 5 marzo 2020, 15:40

In attesa di conoscere il bollettino giornaliero della Asl Toscana Ovest, si registrano due probabili casi di contagio all'ospedale San Luca, uno ricoverato in rianimazione e l'altro in malattie infettive