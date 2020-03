Cronaca



Coronavirus, è ufficiale: scuole ed università chiuse fino al 15 marzo

mercoledì, 4 marzo 2020, 18:46

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo, su tutto il territorio nazionale; stessa sorte per gli atenei universitari. La misura emergenziale adottata dal Governo è stata annunciata pochi minuti fa in una conferenza stampa congiunta, tenuta dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro all'istruzione, Lucia Azzolina.



"La decisione - ha spiegato Conte - è stata comunicata con tale tempistica perché, nel corso del pomeriggio, abbiamo ritenuto, con i tecnici della sanità, di valutare attentamente la situazione, per essere sicuri della nostra scelta. Ad ora la chiusura delle scuole è uno strumento che permette di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, un elemento che, oggi, deve essere visto come prioritario". Il Governo deciderà con il passare del tempo se prorogare ulteriormente la chiusura oltre il 15 di questo mese, una decisione non ponderabile al momento.