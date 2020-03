Coronavirus, i professionisti del terrore

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 marzo 2020, 19:33

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia, nel mondo e a Lucca e dintorni. Dati e mappe dell’Italia regione per regione

giovedì, 19 marzo 2020, 18:42

Nel comune di Lucca oggi sono stati rilevati cinque nuovi casi positivi che si trovano presso il proprio domicilio. Non è stato segnalato nessun ulteriore ricovero ospedaliero di positivo proveniente dal territorio comunale

giovedì, 19 marzo 2020, 18:16

Anche oggi, nonostante l’opera di informazione dei media e delle forze dell’ordine, durante i controlli sul rispetto delle norme anti diffusione del virus, gli agenti di polizia si sono trovati di fronte a comportamenti irresponsabili che hanno portato alla denuncia per inosservanza ai noti decreti

giovedì, 19 marzo 2020, 15:37

É sempre in prima linea e pronto ad aiutare il prossimo in situazioni di emergenza o di bisogno. Il suo impegno costante sul territorio dimostra quanta passione ci mette in quello che fa.Si chiama Giovanni Vannucci e coordina il comitato del volontariato della Protezione Civile nella provincia di Lucca

giovedì, 19 marzo 2020, 15:10

Il lavoro dei servizi sociali del comune di Lucca prosegue anche durante l’emergenza coronavirus e si rafforza grazie a iniziative straordinarie e con l’impegno costante di tutti i dipendenti, cooperative, fornitori e associazioni che collaborano da anni con l’amministrazione

giovedì, 19 marzo 2020, 14:48

Prosegue a pieno ritmo la raccolta fondi organizzata dalla Virtus Lucca per l’acquisto di dispositivi sanitari per l’Ospedale San Luca di Lucca