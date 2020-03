Coronavirus, il bollettino dell'Asl: tre casi a Lucca e 13 in Piana

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 26 marzo 2020, 17:57

“Le sartine di Lucca” si sono messe all’opera e in pochi giorni hanno confezionato delle mascherine protettive lavabili in acqua calda e quindi riutilizzabili una volta igienizzate, donandole al personale della polizia stradale

giovedì, 26 marzo 2020, 17:30

Il sindaco Alessandro Tambellini questo pomeriggio è stato dimesso dall’ospedale San Luca ed è stato accompagnato nella sua abitazione privata che ha raggiunto alle 17.20 circa. Le condizioni di salute sono buone ma la convalescenza sarà ancora lunga

giovedì, 26 marzo 2020, 17:23

Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.226 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 68 le guarigioni cliniche e 158 i...

giovedì, 26 marzo 2020, 16:58

Per contrastare l'emergenza Covid-19 nel nostro territorio, la Round Table 51 Lucca si impegna a sostegno della Misericordia di Lucca, attivando una raccolta fondi di aiuto a favore di chi ogni giorno agisce in prima linea per garantire un servizio essenziale per la popolazione

giovedì, 26 marzo 2020, 15:12

Due monitor per la visualizzazione dei parametri vitali dei pazienti ed un sistema ecografico palmare per diagnosi e trattamenti rapidi. Sono stati donati dal Rotary Club di Lucca, insieme a Rotaract di Lucca, per l’ospedale San Luca per aiutare il personale in questo momento di emergenza Coronavirus

giovedì, 26 marzo 2020, 13:51

La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza del giudice per le Indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere emessa su richiesta della procura della Repubblica di Lucca