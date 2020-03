Cronaca



Coronavirus, la Carducci e le due primarie del centro storico senza didattica on line

lunedì, 23 marzo 2020, 10:37

Un gruppo di genitori segnala che, nonostante le assicurazioni del MIUR e quelle della Agenzia Scolastica Provinciale, in alcune scuole di Lucca, a distanza di oltre 15 giorni, non sono ancora iniziate le attività didattiche on line!

In particolare la scuola del centro storico, la Carducci e le due primarie, non sono ancora organizzate e noi genitori non sappiamo quando cominceranno.

Alcuni storici e diremmo volenterosi professori, si sono organizzati nel frattempo, in maniera autonoma, con lezioni via whatsapp, ma la continuità didattica generale non è per assolutamente assicurata.

Sarebbe il caso che anche a livello provinciale si potesse verificare e potenziare questa situazione veramente anomala e che porta un rapido decremento della scolarità dei nostri figli.

In questo momento drammatico, pensiamo che assicurare in tutti i modi la continuità del livello raggiunto è indispensabile, come ha assicurato lo stesso Ministro ed è strano che, a differenza della maggioranza degli altri Istituti, questo plesso scolastico non sia ancora in condizioni di poter garantire la didattica a distanza.