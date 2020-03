Cronaca



Coronavirus: la solidarietà arriva dai piccoli studenti

domenica, 1 marzo 2020, 17:42

Con questa frase il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio ha ringraziato sui social l'insegnante Roberta Bocca e il dirigente scolastico Marco Orsi dell'Istituto Comprensivo Lucca5.

E' bastato davvero un "clic" per accorciare le distanze e per far sentire la vicinanza concreta alle scuole chiuse per l'emergenza improvvisa del Coronavirus.

Giovedì 27 febbraio la tecnologia ha permesso che alunni del nord, da casa, potessero partecipare ad una lezione interattiva in connessione con la classe quarta della scuola primaria di San Michele di Moriano. Questo è stato possibile grazie ad una piattaforma messa a disposizione da Tuttoscuola che ha realizzato un webinar con l'Istituto di Lozzo Atestino (Padova), una delle scuole chiuse in questi giorni.

Gli alunni di Lucca hanno letto ai compagni delle storie tratte da "Giovannino Perdigiorno" di Gianni Rodari, hanno realizzato uno storytelling collegando robotica e narrativa usando materiali vari dando sfogo alla loro fantasia. Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione, ha aperto la diretta: "Vi ringrazio per tutto quello che state facendo, non abbiate paura, non siete soli...".

La maestra di San Michele sottolinea che è stato un momento ricco di emozione in cui hanno condiviso anche uno scambio di esperienze didattiche, con l'augurio però, di poter organizzare una gita per poterci conoscere di persona per un virtuale che abbia basi solide nel mondo reale.

Sappiamo bene che quello che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe. (Madre Teresa)