Coronavirus, muore una donna di 92 anni a Lucca e nessun contagio

sabato, 14 marzo 2020, 18:38

Ad oggi sono complessivamente 630 i tamponi risultati positivi e sono in tutto 160 i nuovi casi positivi al test per il Coronavirus in Toscana rispetto al monitoraggio di ieri, venerdì 13 marzo. Sono emersi dalle analisi condotte nei laboratori di virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (53), in quella...

sabato, 14 marzo 2020, 16:52

Prosegue il numero di contagiati da Coronavirus sul territorio regionale. Dopo i casi, recentemente riscontrati, nella città di Lucca, l'area continua ad essere interessata da tale fenomeno. Stavolta, ad annunciare la propria positività è Elisa Anelli, sindaco di Villa Basilica

sabato, 14 marzo 2020, 16:16

L'Associazione Telia di Marlia, che da tempo sostiene il progetto "Giochiamo in sala operatoria" dell'ospedale di Lucca, si mobilita per acquistare un ventilatore polmonare da donare al San Luca

sabato, 14 marzo 2020, 11:36

Se un risultato le misure draconiane adottate dal Governo in materia di contagi, è stato l'aumento esponenziale del consumo di medicinali per fronteggiare ansia e attacchi di panico

sabato, 14 marzo 2020, 10:15

E' difficile, in questo periodo di Coronavirus, poter fare sentire agli altri la nostra vicinanza pur stando lontani ma gli italiani hanno deciso di farlo, oltre che con i social e con le telefonate, in maniera creativa: usando i flashmob

venerdì, 13 marzo 2020, 18:45

La Provincia di Lucca, a fronte delle esigenze che si sono evidenziate a tutela della salute pubblica, pur garantendo la continuità dei propri servizi, ha attivato la modalità di 'smart working' o 'lavoro agile' per tutti quei dipendenti che possono svolgere le proprie funzioni anche senza essere presenti in ufficio...