Cronaca



Coronavirus, positivo un lucchese di 52 anni: chiude minimarket a Coreglia

giovedì, 12 marzo 2020, 16:40

di andrea cosimini

Scoperto un nuovo caso positivo di Coronavirus. Si tratta di un uomo di 52 anni, di Lucca, cognato del vice-sindaco di Coreglia Antelminelli, Ciro Molinari. A rivelarlo è stato lo stesso Molinari che ha annunciato la chiusura, per sorveglianza fiduciaria, del Minimarket Molinari del capoluogo.



"In via preventiva - spiega il vice-sindaco - abbiamo deciso di chiudere perché mia sorella, che abita a Lucca col suo compagno, fino a venerdì è venuta a lavoro qui a Coreglia. Per ora nel nostro territorio non abbiamo comunque casi di persone contagiate né poste in quarantena. Ho pensato però di comunicare questo fatto alla popolazione perché mi è sembrato un gesto giusto. Mio cognato sta bene. Al momento ha la febbre, ma non presenta altri sintomi. Si trova a casa, in isolamento".