Cronaca



Coronavirus, primi "tamponi in auto" a Campo di Marte

sabato, 28 marzo 2020, 18:19

Dopo la prima esperienza di questo tipo, effettuata nei giorni scorsi ad Avenza (Carrara), è partita anche nella Zona Distretto della Piana di Lucca l’attività dei “tamponi in auto” a persone asintomatiche segnalate dalla struttura di Igiene e sanità pubblica e dal servizio di Medicina Aziendale dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

Si tratta infatti di soggetti individuati attraverso procedure aziendali ed in genere sono coloro che sono guariti clinicamente ma che devono fare i tamponi.

Oggi (sabato 28 marzo) nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” sono già stati effettuati oltre venti tamponi in circa un’ora. In prima linea in questa attività gli infermieri del servizio domiciliare.

Si tratta del test "drive thru” (o “drive through") che prevede l’esecuzione del tampone direttamente alla persona che può restare a bordo della propria automobile. E’ una modalità di effettuazione del test che velocizza l’attività e rende possibile di eseguire più tamponi, in sicurezza, senza la necessità di andare a domicilio.

Il test verrà presto esteso in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.