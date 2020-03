Cronaca



Coronavirus, primo caso in Garfagnana: un uomo di 72 anni di Castelnuovo

lunedì, 9 marzo 2020, 14:00

di andrea cosimini

Primo caso di Coronavirus in Garfagnana. Si tratta di un uomo di 72 anni, di Castelnuovo, soccorso nella giornata di ieri, trasportato al Santa Croce e stamattina trasferito e ricoverato in terapia intensiva a Lucca.



Pare che fosse già da un po' che l'uomo stesse male. Fino a ieri mattina le sue condizioni sembravano comunque abbastanza stabili. Di colpo, però, avrebbe accusato delle difficoltà a respirare e quindi i familiari si sono visti costretti a chiamare il proprio medico di famiglia e il 118.



Il figlio ha prontamente lanciato un appello per cercare di ricostruire tutti i possibili contatti degli ultimi giorni: "Un'ora fa - ha scritto su Facebook - ci hanno detto che mio padre ha il corona virus. Purtroppo non sappiamo come l'abbia contratto in quanto non è mai uscito dalla lucchesia negli ultimi 30 giorni. Voglio fare un appello: chiunque sia entrato in contatto con lui, ma anche con me e i miei familiari, siete pregati di contattare immediatamente il vostro medico di fiducia".



La notizia è stata confermata anche dal primo cittadino del capoluogo. "Il comune di Castelnuovo di Garfagnana e la ASL - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliasacchi - hanno attivato i propri protocolli interni per la gestione di questo genere di evento ed insieme alle altre autorità competenti sta costantemente monitorando la situazione. Si invita i cittadini a continuare a seguire le misure di prevenzione che sono state diffuse nei giorni scorsi e soprattutto a non rivolgersi direttamente al pronto soccorso ma, per qualsiasi necessità, al proprio medico o pediatra di famiglia. Sarà cura dell'amministrazione fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali".



Ora si aspetta la conferma definitiva da parte dell'Asl che nel pomeriggio uscirà con un bollettino dettagliato di tutti i singoli nuovi contagi in provincia di Lucca.

Notizia in aggiornamento