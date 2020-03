Coronavirus, sette nuovi casi a Lucca: salgono a 35 i contagiati

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:53

Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:25

Nell'area nord ovest si tratta degli ospedali di Campo di Marte (Lucca) che ospiterà 72 nuove postazioni, dell'ospedale di Carrara che ne accoglierà 24, dell'ex ospedale di Massa con 27 nuovi posti e del Santa Chiara di Pisa con 22

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:20

Gli agenti di una Volante hanno denunciato un uomo di 47 anni che passeggiava in via Fillungo. Alla richiesta di giustificazione ha risposto che stava passeggiando perché glielo ha ordinato il medico

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:13

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:56

Una diffida ufficiale, dura nei contenuti e motivata, è stata firmata dalle funzioni pubbliche dei tre sindacati Cgil, Cisl e Uil e inviata in queste ore al prefetto, al direttore generale dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest e al presidente della Conferenza dei sindaci

mercoledì, 18 marzo 2020, 17:18

Sostegno alle attività economiche, culturali, turistiche e sportive del territorio. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che sta studiando tutta una serie di misure per dare una boccata d'ossigeno alle attività commerciali, agricole, artigianali e produttive del territorio nel brevissimo periodo