Coronavirus, sindaci riuniti a Palazzo Orsetti per valutare effetti decreto

mercoledì, 4 marzo 2020, 23:18

Sindaci e assessori dei comuni della Piana di Lucca riuniti ora a Palazzo Orsetti per discutere l'applicazione delle misure del nuovo decreto del Governo per limitare la diffusione del Coronavirus Covid-19.



Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, ha riunito la giunta per valutare gli effetti del nuovo decreto per limitare la diffusione del Coronavirus Covid-19: "Non è ancora uscito il testo definitivo - ha scritto su Fb - quindi possiamo solo dire che sono sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre la Biblioteca Civica Agorà (sala studio e biblioteca) da domani, giovedì 5 marzo, sarà chiusa al pubblico".



Il sindaco di Capannori, nonché presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini ha invece fatto sapere cosa succederà nel suo comune da domani al 3 aprile.



"Ecco cosa succede a Capannori da domani fino al 3 aprile (salvo diverse disposizioni a seguire) per effetto del decreto del Consiglio dei Ministri, emanato per contenere i contagi da Coronavirus - ha scritto su Fb -: le biblioteche comunali (Artèmisia e quelle di Camigliano e San Leonardo in Treponzio) restano aperte, ma gli accessi saranno limitati al numero che consente di rispettare la distanza di un metro fra le persone (ad esempio da domani ad Artemisia potranno entrare circa 30 persone); piscina comunale aperta a coloro che hanno il corso, chiuso l'accesso alle tribune ecc al pubblico. Dentro c'è sapone igienizzante e le avvertenze delle distanze in acqua; chiuse le scuole di ogni ordine e grado e gli asili fino al 15 marzo; sono annullate tutte le iniziative culturali comunali (presentazione libri, eventi convegnistici, cinema, teatro ecc); chiude Artè; sono annullate tutte le manifestazioni sportive; per quanto riguarda gli allenamenti - che potrebbero essere effettuati a precise condizioni - vi faccio sapere domani perché dobbiamo parlare con le associazioni di riferimento; bisogna limitare le visite alla Casa di Riposo, nell'interesse delle persone che vi vivono".

"Tutte le disposizioni - ha concluso Menesini - valgono anche per gli eventi privati: è importante che anche gli organizzatori di convegno o manifestazioni private annullino fino al 15 marzo ciò che era in programma. L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità de virus: provare a vedere di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare bene, come sta facendo. Abbiamo una sanità pubblica straordinaria, stringiamo i denti e supportiamola in questo momento".